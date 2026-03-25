大分大学の卒業式が25日大分市で行われ1200人あまりが新たな一歩を踏み出しました。 大分大学ではこの春5つの学部を1044人が卒業し、大学院生206人がそれぞれの課程を修了しました。 大分大学卒業式 25日大分市で開かれた卒業式では各学部の代表者に卒業証書が手渡されました。 そして、北野正剛学長が「自分の選択が社会にどのような影響を与えるのか考えよりよい未来のために行動してほしい」と激励の言葉を