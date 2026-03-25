25日未明、大分県宇佐市の寺で住居として使われている建物が全焼する火事がありました。 寺には国や県が指定している文化財がありますが被害は無いということです。 宇佐市南宇佐の大楽寺 火事があったのは宇佐市南宇佐の大楽寺です。 警察などによりますと25日午前2時20分ごろ寺の関係者から「台所が燃えている」と119番通報がありました。 火はおよそ2時間半後に消し止められましたが住居として使われている