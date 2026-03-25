JR大分駅の東側にある大分県大分市の土地について市が民間から募集した利活用のアイディアが24日開かれた市議会の常任委員会で報告されました。 12の団体から様々なアイディアが寄せられています。 JR大分駅東側 大分市はJR大分駅の東側にある2つの区画、合わせておよそ1万8000平方メートルの土地を所有しています。 現在は高速バスの乗り場や駐車場として利用されていますが中心市街地の魅力を高めるた