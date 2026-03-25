全国高校ハンドボール選抜大会が大分県大分市と別府市を舞台に開幕しました。県内からは男女あわせて4校が出場しています。 大分雄城台 男女ともに全国から41校が出場している全国高校ハンドボール選抜大会。県勢は九州ブロック代表で男子の大分、女子の大分鶴崎。開催地枠で男子の大分雄城台。女子の大分が出場しています。 24日は1回戦が行われ3年連続12回目の出場となる大分雄城台が岩手県の花巻