人気レースクイーンの橘香恋（29）が25日までに自身のインスタグラムを更新。スーパー耐久第1戦もてぎのコスチューム・ショットを披露した。「おはようS耐開幕戦お疲れ様でした私たちのチームは無事完走し2位表彰台次戦も沢山の応援をよろしくお願いいたします」と、「HitotsuyamaRacing」の成績を報告。黒地にイエローラインのコスチューム姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「おはよう、可愛すぎ