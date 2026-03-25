WBCを戦った巨人・大勢投手が25日、東京ドームでライブBPを行った。打者4人と対戦して1本塁打、1四球。17球を投じて最速は150キロを計測し「体のこう、痛みとかそういうのがなく投げれたので、そこは良かったかなと思います」と振り返った。増田陸、宇都宮、佐々木と対戦。増田陸との2度目の対戦では左翼越え本塁打を許し「ちょっと、納得いく真っすぐ投げたいなと思って、フォークのサインだったんですけど首振って真っすぐい