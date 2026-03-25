タレントのモト冬樹の妻でミセスモデルの武東由美が24日、自身のアメブロを更新。腎臓結石による激痛で救急車搬送されていたことを明かし、反響を呼んでいる。【映像】救急車で搬送された武東由美＆家族ショット武東は「春になると思い出す手術」というタイトルでブログを更新。「腎盂腎炎から腎臓結石の手術」を受けてから6年が経過したことを明かした。当時の状況について「最初の入院でステント入れるのが痛すぎたし 2回目