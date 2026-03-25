すかいらーくホールディングスは続伸。２４日取引終了後、和食チェーン「しんぱち食堂」を運営するしんぱち（東京都港区）の全株式を取得し、子会社化すると発表した。２０２４年の「資（すけ）さんうどん」買収に続き、圧倒的な顧客支持を持つ同企業をグループに迎えることで低価格帯のブランドポートフォリオを更に強靱化する狙いがある。株式譲渡実行日は４月３０日を予定している。 出所：