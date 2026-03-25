「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２５日午後１時現在でアイスタイルが「買い予想数上昇」「売り予想上昇」ともに１位となっている。 アイスタイルは続伸。今月中旬を境に急速に下値を探る展開となり、４００円割れ目前まで売り込まれる場面があったが、前日から戻り局面に転じている。同社は国内最大の美容情報サイトを運営し、業績は大幅増収増益基調が続くなど絶好調に推移している。抜群の成