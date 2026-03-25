ラックランドが続伸している。２４日の取引終了後に保有する子会社エースセンターの株式全てをアイナボホールディングスに譲渡すると発表したことが好感されている。 エースセンターは建物設備管理や清掃管理及び施設管理を行っており、住・商業空間づくりをサポートするアイナボＨＤの傘下にはいることで更なる成長が見込めると判断した。譲渡価額は３億３５００万円。なお、業績に与