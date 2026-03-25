午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４６１、値下がり銘柄数は１００、変わらずは１８銘柄だった。業種別では３３業種中３１業種が上昇。値上がり上位に保険、非鉄金属、ガラス・土石、銀行、機械、金属製品など。値下がりは鉱業、その他製品のみ。 出所：MINKABU PRESS