「エリエール」を展開する大王製紙は2月26日、もしもの時の在宅避難に備え、役立つ日用品を1箱にまとめたエリエール初となる防災セット「やさしさストック」（全2商品）を発売しました。ラインナップは、トイレットペーパーやマスクなどの日用品をまとめた「スタンダード」と、生理用品・吸水ケア用品を中心とした「女性用」の2種類で、エリエールオンラインショップにて発売しています。■日常も災害時も役立つ日用品のローリング