キッコーマンソイフーズは3月23日、「キッコーマン 至福のごほうび」シリーズを全国で新発売しました。「至福のごほうび 豆乳飲料 白桃アールグレイ」「至福のごほうび 豆乳飲料 濃厚ショコラ」の2種類です。■デザート感覚で楽しめる、味わいにこだわった豆乳飲料「至福のごほうび」シリーズは、北海道産大豆ユキホマレを100％使用した、味わいにこだわった豆乳飲料。パッケージ上部には「今日もおつかれさまでした」「今日もよく