ロゼットは2月17日、角質ケアブランド「ロゼットゴマージュ」から、3つの新商品「ロゼットゴマージュ ピールマスク」「ロゼットゴマージュ ピールセラム ポア」「ロゼットゴマージュ ピールセラム ブライト」を発売しました。3つの新商品は、肌のザラつき、ごわつきをケアして肌を整えメイクのりUPをサポートする“洗い流さない”新たな角質ケアアイテムです。■1998年から続く角質ケアブランドよりピールマスク＆セラムが新登場「