トランプ米大統領のイラン攻撃に関して、ロシア、欧州、インド、中国の反応と今後の展開はどうなるのか？国際政治学者で、地政学リスク専門コンサルティングファームであるユーラシア・グループ社長のイアン・ブレマー氏への取材を談話形式で紹介する。（聞き手／国際ジャーナリスト大野和基）プーチンはイラン政権が存続と見込んでいるロシアは現在、より強い立場にある。限定的な範囲で戦争に関与することを選択し、イランに