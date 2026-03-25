Snow Manの目黒蓮が、『25ans』5月号特別版の表紙に登場。同誌の公式SNSでは、ブルガリのジュエリーをまとったSNS限定のスペシャルムービーも公開され、異なる雰囲気を見せる目黒の表現力に注目が集まっている。 【動画】目黒蓮『25ans』SNS限定ムービー／【写真】目黒蓮『25ans』表紙ビジュアル ■SNS限定ムービーでは“クール”と“爽やか”の両面も ムービー内