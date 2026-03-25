佐久間大介（Snow Man）がInstagramで、自身が主演する映画『スペシャルズ』（公開中）で共演した中本悠太（YUTA／NCT）と青柳翔との中華街でのお散歩＆ご飯ショットを公開した。 【写真】佐久間大介・中本悠太・青柳翔の中華街お散歩ショットなど①～③ ■佐久間・中本・青柳が豪華な中華料理屋でゴキゲンな笑顔を披露 佐久間は「off shot」「撮影の休憩中に中華街を散歩して3人でご飯食べに行った」と添えて