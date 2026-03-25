【その他の画像・動画等を元記事で観る】 三代目 J SOUL BROTHERSが、3月27日発売の『Numero TOKYO』5月号特装版（増刊）カバーに登場する。 ■撮影メイキング動画を3月27日に公開予定 特装版（増刊）のみで手に入れることのできる別冊付録『ヌメロ・トウキョウ オム』では、「SEVEN, AS ONE：変わらず、隣に」と題し、24ページにわたって大特集を展開。 15周年という節目に集まったのは、都内のホテル。7人が共に