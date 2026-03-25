南都銀行 [東証Ｐ] が3月25日後場(14:00)に業績・配当修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の215億円→240億円(前期は196億円)に11.6％上方修正し、増益率が9.3％増→22.0％増に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の102億円→127億円(前年同期は95.8億円)に24.4％増額し、増益率が7.0％増→33.1％増に拡大する計