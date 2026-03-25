25日14時現在の日経平均株価は前日比1563.30円（2.99％）高の5万3815.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1461、値下がりは100、変わらずは18と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を247.35円押し上げている。次いでＳＢＧ が247.08円、東エレク が164.45円、ファストリ が81.83円、フジクラ が55.32円と続く。 マイナス寄与