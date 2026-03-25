独ドイチェ・ベレの中国語版サイトは23日、「米国のイラン産原油制裁解除はブーメラン？中国の国有企業がひそかに動き出す」とする記事を掲載した。記事が米ブルームバーグや米CNNの報道として伝えたところによると、トランプ米政権がタンカーに積載されたまま海上に放置されていた原油の販売をイランに一時的に許可したことを受け、中国の国営製油会社がイランからの原油購入を探り始めた。事情に詳しい複数の関係者によると、イ