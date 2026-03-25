ロッテは3月27日の開幕戦にあわせマリーンズストアミュージアム店をリニューアルオープンすると発表した。店舗面積を従来の約1・5倍に拡張して商品の品揃えを強化したほか、新たにセルフレジを導入するなど、レジ台数を最大33台に増設。試合前の混雑時でも、スムーズに店内を移動して商品を選び、会計まで進めるレイアウトとなった。また、店内の内装は球団のコンセプトカラーである「白・黒・グレー」を基調としたデザイン