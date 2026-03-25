将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第7局1日目が25日、大阪府高槻市の「関西将棋会館」で行われ、昼食休憩を挟み午後1時30分から対局が再開された。ここまでの進行を、立会人の桐山清澄九段（78）に話を聞いた。午前だけで53手進み、現在藤井が桂得。少しだけ藤井が有利な状況だが、永瀬は攻めの姿勢を崩さない