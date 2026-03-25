Image: Tada Images / Shutterstock.com この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2022年3月、「アップルもグーグルも、ターゲティング広告の最期をすでに予感している」を掲載しました。Apple（アップル）やGoogle（グーグル）が、ターゲティング広告の終わ