カインズが3月25日、愛知県東海市に「カインズ東海店」をグランドオープンした。3月23日オープン準備の様子同店は、名鉄太田川駅から徒歩約10分の場所に位置し、約2万5,000点のオリジナル商品を中心に地域住民のくらしをサポートする。店内(イメージ)店内には、トリミングサロンやアプリで予約可能な「スマートドッグラン」を併設したペットコーナーを設置する。アプリで予約可能な「スマートドッグラン」リフォームセンターでは