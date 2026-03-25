遊び心あふれるデザインが多くのおしゃれさんたちの心を掴んでいる【GU（ジーユー）】×【rokh（ロク）】のコラボコレクション。この春も、待望の新作アイテムが到着しました。どこか懐かしさを感じられるディテールをモダンに仕上げたブルゾンやパンツがお目見え。一部商品は3/27（金）から公式オンラインストアでも販売が予定されているので、大人世代が狙いたい注目アイテムをあらかじめチェックしておいて！