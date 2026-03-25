元ＡＡＡで歌手の伊藤千晃が２５日までに自身のインスタグラムを更新。道着姿の親子ショットを公開した。伊藤はインスタグラムに「息子が空手の大会で、個人組手初優勝」と書き始め、賞状とメダルを手にした息子との道着姿のツーショットを披露した。「規模は大きくないけど、“個人で勝ち取った優勝”はやっぱり特別ここ最近は、勝っていたのに最後で負けてしまうことが続いて、少し自信をなくしていた時期もあって…