レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が25日までに自身のインスタグラムを更新。赤＆シルバーのコス姿を披露した。「サーキットでも会いたいね」とつづり、レースアンバサダーユニット「ZENTsweeties」の赤＆シルバーのコスチューム姿の写真をアップ。今季は37号車「TGRTEAMDeloitteTOM’S」を担当する。この投稿にフォロワーらからは「とても綺麗でかっこいい〜」「美しい〜お綺麗です」「超可