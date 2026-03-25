ロッテは25日、ZOZOマリンで全体練習を行い、右手人差し指の負傷から復帰したアンドレ・ジャクソン投手がライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板、打者9人に45球を投げ、安打性2本に抑えた。最速153キロを計時。サブロー監督は「もう大丈夫だと思います」と太鼓判を押し、「（登板は）開幕2カード目。そうですね。水曜日かな」と、4月1日の日本ハム戦（エスコンF）に先発させることを明言した。前日24日に取材に応じたジャク