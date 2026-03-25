郄瀬物産は直輸入販売するイタリア産ワイン「プリオリ キャンティ リゼルヴァ750㎖」が「第13回サクラワインアワード2026」で最高賞のダイヤモンドトロフィー賞を受賞した。「プリオリ キャンティ リゼルヴァ750㎖」はレオナルド・ダ・ヴィンチ生誕の地であるイタリア・トスカーナ州ヴィンチ村の畑から取れたブドウを使用。フランス産オーク樽で12か月熟成し、バニラやシナモンのスパイシーな香りとチェリ