英Armのレネ・ハースCEOは、イベント「Arm Everywhere」に登壇し、AI時代に向けた同社のコンピューティング戦略を語った。講演では、同社の歩みを振り返り、ソフトバンクグループ代表の孫正義氏による投資判断に感謝を述べる場面もあった。 Arn レネ・ハースCEO 孫氏への謝意と投資がもたらした転換点 ハース氏は、Armの歴史における最大の転換点として、2016年のソフトバンクによる買