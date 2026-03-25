山形地方裁判所は事件の記録をまとめた事件記録１冊を紛失したほかウソの書面を作成したなどとして、裁判所書記官で５０代の男性職員をきょう付で停職６か月の懲戒処分にしたと発表しました。 紛失したのは２０２５年１月に申し立てられた担保取消決定申立事件についてです。 この男性書記官はこの事件について、担保取消決定手続に関する事務処理を４月１日までの間、怠っていました。 また、山形家庭裁判所の訴訟事件について