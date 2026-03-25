◆ファーム・リーグ巨人―西武（２５日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人の丸佳浩外野手（３６）が同点適時打を放った。１軍から調整のため参加。「３番・中堅」で先発出場し、初回無死一、二塁で左腕・佐藤爽から左前へはじき返した。今季は通算２０００本安打まで、残り７１本で迎えるシーズン。同１１本の通算３００本塁打、同５６打点の通算１０００打点も見据える。オープン戦では打率１割６分７厘と低調だったが