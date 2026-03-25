Snow Man岩本照（42）Travis Japan川島如恵留（31）らが25日、4月25日に開業する東京・EX THEATER ARIAKEで、「オープニングラインナップ発表会」に登壇した。新劇場の会場にちなみ、「この春新たに始めたいこと」についてトーク。岩本は周囲から「もうやっているでしょ」と突っ込みを受けつつも「スクワットですかね」とキントレ一筋。「スクワットに集中してやって来た人生でなかったので、この春からより下半身の方に力をためて