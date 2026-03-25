NISAが浸透しはじめ、毎月積み立てている人もいるでしょう。一方、昨今は「NISA貧乏」という言葉も見られ、資産運用のためNISAに力を入れすぎて、普段の生活に支障をきたすケースもあります。 本記事では、NISAに毎月10万円入れており30代で2000万円あるけれど、貯金がない世帯を取り上げ、どのように資産形成をしたらよいのかなどを解説します。 NISAとは NISAとは、2014年に開始された、少額投資非課税制度