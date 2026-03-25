ガソリン価格の上昇が続くと、車通勤している人にとっては家計への影響が気になります。特に勤務先の通勤手当が定額支給の場合、店頭価格が上がっても支給額がすぐには見直されず、毎月少しずつ持ち出しになっているというケースも珍しくありません。 実際、資源エネルギー庁の週次調査では、2026年3月16日では一時レギュラーガソリン全国平均価格は190.8円と、5週連続で値上がりしました。本記事では、月5