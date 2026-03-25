子どもたちの安全を守るために設定されているもののひとつがスクールゾーンです。しかし、引っ越し先でスクールゾーン内に家があると、規制されている時間に車で通行する場合、どうすればよいのか悩む人もいるでしょう。 今回は、スクールゾーンの概要や無許可で通ったときの罰則、家の前がスクールゾーンだったときの対応などについてご紹介します。 スクー