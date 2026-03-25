マーベル・ドラマ「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2が、2026年3月25日（水）よりで配信開始となった。 「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2配信スケジュール 「デアデビル：ボーン・アゲイン」シーズン2は全8話構成で、毎週水曜に新エピソードが更新。第2話と第3話のみ、4月1日に2話同時配信となる。配信スケジュールは、以下の通りだ。 第1