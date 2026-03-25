株式会社東京ドームは２５日、東京・後楽園ホールで会見し新キックボクシングイベント「ＫＯＲＡＫＵＥＮＪＡＭＢＵＬＬ」の開催を発表。第１回大会を９月２７日に後楽園ホールで行うとした。同大会は東京ドームが主催する初の立ち技イベントで、第１回大会にはＮＫＢ日本キックボクシング連盟、ジャパンキックボクシング協会、シュートボクシング、新日本キックボクシング協会、スックワンキントーン、ニュージャパンキック