お笑い芸人の吉住が２５日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。所属事務所の先輩であるお笑いトリオ「トンツカタン」の解散発表に言及した。お笑いトリオ「トンツカタン」は２４日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。「トンツカタンからのご報告」と題し、約３か月ぶりに動画を投稿すると、森本晋太郎は「この空いた期間、我々たくさん話し合いました。日によっては８時間話したんですけど。たくさんの話し合いを経てですね、トンツカ