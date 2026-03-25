ディアダイヤモンド（牝3・美浦・手塚貴久）の桜花賞（G1・芝1600m）での鞍上が戸崎圭太騎手に決定。インゼルサラブレッドクラブが公式ホームページで発表した。【アネモネS】ディアダイヤモンドが完勝…桜花賞優先権獲得名手を迎えて主役の座へ同馬はこの中間も順調で、美浦坂路で調整中。今週末から追い切りを開始し、本番へ向けて態勢を整えていく。出走週には戸崎騎手が跨って最終確認を行う予定。前走のアネモネステー