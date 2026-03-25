ボーイズグループBTSのJIMINが、徹底した自己管理と圧倒的なパフォーマンスで、世界中でファンを増やしている。3月25日、JIMINは自身のSNSを通じて、メンバーのVとともにトレーニング中の近況を公開し、注目を集めた。【写真】JIMIN「兵役中に10kg太った」公開された写真のなかのJIMINは鏡越しに自撮りをしており、Vはその横で親指を立て、温かいチームワークを示した。特にJIMINは、体重計に表示された「59.7kg」という数値を自ら