【モデルプレス＝2026/03/25】2026年5月17日に北海道・札幌コンベンションセンターにて開催される北海道のファッションイベント『SAPPORO COLLECTION 2026 SPRING／SUMMER』（略称：『サツコレ2026SS』）の公式X（旧Twitter）より、4人組ガールズグループ・IS:SUE（読み：イッシュ）ら4組の追加出演者が発表された。【写真】「サツコレ2026SS」第1弾出演者◆「サツコレ2026SS」IS:SUEら出演者発表この度、ゲストモデルとして、平美