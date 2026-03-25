俳優キム・ナムギルが、ファンミーティングを前に正式な歌手デビューを果たした。かつて“6時間のファンミーティング伝説”で話題を集めた彼の公演に早くも注目が集まっている。【関連】BTS・JINの親友キム・ナムギル、入隊前の熱い友情3月25日、キム・ナムギル側は歌手デビューを公式発表した。 26日正午に、各種音楽配信サイトを通じて初シングル『君に向かっている（原題）』をリリースするという。（写真提供＝OSEN）キム・ナ