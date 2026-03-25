ファミリーレストラン「ココス」は、4月1日より「今月のグルメ〜4月〜」を開催する。期間中は、北海道産帆立を使用したグラタンとビーフハンバーグステーキを組み合わせたメニューと、春が旬の菜の花を使ったシーフードアヒージョを展開する。菜の花とシーフードのアヒージョの商品画像はこちら〈商品ラインアップ(価格はすべて税込)〉◆ビーフハンバーグステーキ&北海道産帆立のグラタン 1,529円つなぎなしビーフ100%のビーフ