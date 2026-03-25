香川の18・19歳の投票率は改正公選法施行後の国政選挙で最高 香川県選挙管理委員会は、25日、2026年2月の衆院選の18・19歳の投票率（全数調査）を発表しました。 18歳の投票率は50.45％（前回＋8.17ポイント）、19歳の投票率は29.32％（前回＋4.5ポイント）で、18・19歳を合わせると40.17％（前回＋6.6ポイント）でした。選挙権年齢が引き下げられた改正公選法が2016年6月に施行されて以降の国政選挙では最も高くなりました