【第83回プライズフェア】 2月26日 開催 セガ フェイブは、2月26日に開催された「第83回プライズフェア」にてプライズフィギュアの新作を公開した。 「第83回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年7月から2026年9月に展開を予定しているプライズ景品を展示。 同社はTVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」などマンガ、ア