岡山県庁 岡山県は17日、子どもの読書活動の推進に意欲的に取り組んでいる学校や図書館、個人などを文部科学省が表彰する「子供の読書活動優秀実践校・園・図書館・団体（個人）文部科学大臣表彰」について、2026年度は県内から3つの学校と1つの図書館、1つの団体が選ばれたと発表しました。 選ばれた学校などは以下の通りです。 【子供の読書活動優秀実践校・園】…倉敷市立旭丘小学校、吉備中央町立加賀南小学校、岡山県