MLB・カブスは日本時間25日、元DeNAのオースティン選手が負傷者リスト入りしたことを発表しました。昨年12月にカブスと1年契約を結んだオースティン選手は、2月24日に右膝の手術を受けました。カウンセル監督は回復に「数ヶ月」かかる可能性があると話しています。オースティン選手は2020年にDeNAへ加入し、6シーズンにわたってプレー。中でも24年シーズンは自身初の規定打席に到達し、25本塁打を放つ中、打率.316で首位打者のタイ