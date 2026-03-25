NHKの桑子真帆アナウンサーが4月から報道番組『クローズアップ現代』（月〜水後7：30）のキャスターを務め5年目に迎えるにあたって今後の抱負などを語ったコメントが到着した。【番組カット】30日放送『クローズアップ現代』で取り上げるドジャース・大谷翔平選手【桑子真帆コメント】4月から『クローズアップ現代』のキャスター5年目を迎えます。アナウンサーとして、これほど長く一つの番組を担当するのは初めてで、この4年